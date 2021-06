Xotes, baiões e xaxados embalam live de festa junina das Sextas Musicais

CB Correio Braziliense

(crédito: CTJH/Divulgação)

A Casa Thomas Jefferson vai dedicar a edição desta semana das Sextas Musicais às celebrações juninas. Com o acordeonista Júnior Ferreira e participação de Léo Barbosa (percussão), Jhoninha Medeiros (contrabaixo) e Charlinho (zabumba e voz), a live Especial de São João traz para o público um repertório recheado de músicas típicas próprias para dançar do forró à quadrilha. A transmissão será ao vivo, nesta sexta (11/6), às 20h, pelo YouTube da Casa Thomas Jefferson.

No repertório, os músicos prometem canções como Estrada de Canindé (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira); Feira de Mangaio (Sivuca/Glória Gadelha); Invocado (Jr Ferreira); Saudade de tu, Morena (Jr Ferreira/Climério); Pé do lajeiro (João do vale/Paulo R Melo/José Candido); Isso aqui tá bom demais (Dominguinhos/Nando Cordel). A intenção é colocar o público para dançar e entrar no clima das festas juninas sem sair de casa.

Baiano radicado em Brasília há 14 anos, Júnior Ferreira é autodidata desde pequeno e tem nos xotes, xaxados e baiões da música nordestina suas maiores referências. O arrasta-pé desta sexta (11/6) promete um mergulho na raiz nordestina do músico, que também é compositor.





Sextas Musicais on live streaming

Especial de São João – Junior Ferreira, acordeon

Nesta sexta-feira (11/6), às 20h no canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

Classificação indicativa: livre