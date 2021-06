DF Legal disponibiliza novo painel de fiscalização contra a covid-19

CB Correio Braziliense

o DF Legal fiscalização o cumprimento de normas sanitárias para evitar o coronavírus - (crédito: DF Legal/Divulgação)

Um novo painel de operações realizadas pela Força-Tarefa de Combate à Covid-19 do GDF está disponível no site da Secretaria do DF Legal. O objetivo da força-tarefa é verificar o cumprimento dos decretos n° 41.913, de 19 de março de 2021, e o de n° 40468, de 23 de abril de 2021, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento contra a covid-19. Segundo Juliane Berber, chefe da Unidade de Controle de Resultados (UCR), o painel deve colaborar com o gerenciamento do governo para que faça o direcionamento da força-tarefa.

Os dados do painel são atualizados diariamente com base nos bancos de dados da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (Sufae), os agentes fiscais devem preencher um formulário eletrônico no fim do expediente. O painel interativo disponibiliza aos usuários dados das 16 áreas com atuação da força-tarefa e a porcentagem das vistorias nos estabelecimentos, além de apresentar os números de vistorias, abordagens, interdições, multas e as retiradas de ambulantes.

O site da Secretaria do DF Legal, também disponibiliza o resultado de outros painéis do início das operações ainda no começo da pandemia.