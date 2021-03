Força-tarefa contra a covid-19 no DF fez 232 mil vistorias em março

PM Pedro Marra

(crédito: SSP/Divulgação)

A força-tarefa de fiscalização das medidas de restrição à pandemia do Governo do Distrito Federal (GDF) promoveu, entre 8 e 24 de março, 232.372 vistorias. Desse total, 7.531 abordagens ocorreram em estabelecimentos — dos quais 284 foram multados, e 455, interditados. Os dados são desta sexta-feira (26/3), divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

No mesmo período, 47 pessoas receberam multa por desobediência ao toque de recolher e 28 acabaram autuadas por não usarem máscaras de proteção. O número de quiosques vistoriados chegou a 11.395, com 892 abordados, para verificação de documentação e tipo de atividade. Além disso, as operações terminaram com 2,8 mil ambulantes removidos das ruas.

A ação segue sob coordenação da SSP-DF, com as polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o Departamento de Trânsito (Detran-DF), a Vigilância Sanitária, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e as secretarias de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), de Mobilidade e Transporte (Semob), de Agricultura (Seagri) e de Economia.

Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)