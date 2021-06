Dia dos Namorados deve aumentar em 15% faturamento de restaurantes do DF

PM Pedro Marra

Rodrigo Braga, do restaurante Nonna Augusta - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os bares e restaurantes brasilienses projetam crescimento de 15% no faturamento, neste sábado (12/6), no Dia dos Namorados, em relação à mesma data de 2020. A estimativa é do presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Antonio da Silva. Ele destacou que os estabelecimentos que souberem fazer boas promoções com cortesias e também venderem por delivery e take-out vão lucrar mais.

“Vai ter um movimento melhor do que no ano passado, quando estávamos fechados, só com serviço de take-out (em que o cliente pega a encomenda na loja) e delivery (entrega em casa). Neste ano, vai ser melhor, porque, além do take-out, teremos a frequência presencial. Muitos restaurantes estão fazendo promoções por três dias, o que ajuda a impulsionar o faturamento”, analisa o presidente do Sindhobar, Jael Antonio da Silva.

O restaurante Na Vila, localizado na Vila Planalto, está com várias reservas para hoje. Das 19h às 22h30, dois cantores vão tocar músicas da MPB e pop. Dois risotos (de bobó de camarão, linguiça ou de cogumelos) e meia garrafa de vinho saem por R$ 129. O restaurante está atento a medidas sanitárias contra a covid. Além dos protocolos tradicionais, como distanciamento, uso de álcool em gel e aferição de temperatura, vai oferecer saco plástico para os clientes guardarem as máscaras e não as contaminarem. “Como não sabemos até quando teremos de usar as máscaras, já nos precavemos”, diz a sócia-proprietária Fabrícia Ramiro, 37 anos.

Ela conta que espera faturar, no mínimo, 30% a mais do que na mesma data de 2020. “Ano passado, não tivemos celebração do Dia dos Namorados, estava tudo muito parado por conta da pandemi. Neste ano, esperamos uma casa cheia. Estamos tomando todas as medidas de segurança”, acrescenta.

Inaugurado há dois meses, o restaurante Nonna Augusta Massas Artesanais, na 413 Norte, está com todas as reservas preenchidas para hoje à noite. O estabelecimento fez uma promoção de menu completo para os casais, no valor de R$ 180. A entrada tem duas opções de bruschettas, com mussarela de búfala ou de queijo brie, outras quatro opções de pratos principais e duas sobremesas disponíveis: uma panacota com coulis de frutas amarelas ou um tiramissu. “A gente também está com uma parceria local com uma adega. Então, os nossos pratos estão sendo harmonizados com espumante rosé e um vinho para acompanhar os pratos principais”, explica o proprietário, Rodrigo Braga, 29 anos.

Rodrigo conta como orienta os casais sobre a higienização contra o novo coronavírus no restaurante. “A gente sempre reforça as medidas de segurança quando os clientes chegam. Pedimos que coloquem a máscara também quando se levantarem para ir ao banheiro. Temos uma abordagem de conscientização sobre a pandemia. Todas as mesas têm distanciamento de dois metros entre elas, e os pratos são higienizados antes do consumo”, diz o empresário.

Cuidados

Há 10 anos juntos, os servidores públicos Patrícia Campos, 54, e Sidcley Rodrigues Campos, 50, vão comemorar o Dia dos Namorados no Nonna Augusta. “Como moramos a 100 metros do restaurante aqui do Guará, onde comemos há três anos, vamos à unidade da Asa Norte para jantar. Não estamos indo a restaurantes nesta pandemia, mas vamos no Dia dos Namorados porque sabemos que as mesas estarão bem afastadas umas das outras, e que lá estão sendo tomados todos os cuidados”, comenta a moradora do Guará 2.

No ano passado, o casal comemorou o dia 12 de junho em casa. “Em junho do ano passado, os restaurantes não estavam abertos, então encomendamos um kit de massas. Logo depois, em julho, fomos diagnosticados com o novo coronavírus e nos recuperamos em 20 dias”, afirma Patrícia. “A gente sempre gosta de comemorar, porque no dia a dia corrido não temos muito tempo para parar um pouco e celebrar o nosso amor”, complementa Sidcley.