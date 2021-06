Comércio do DF prevê alta nas vendas durante o Dia dos Namorados

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O comércio do Distrito Federal deve ter um crescimento de 11% no Dia dos Namorados, em relação às vendas do mesmo período do ano passado. É a estimativa do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), que prevê que a data movimente mais de R$ 100 milhões na economia local.

“Estima-se que os produtos mais procurados deverão ser roupas, calçados, acessórios, flores e chocolates. O valor médio do presente deve ficar em torno de R$ 160, contra R$ 95 em 2020. A data deverá injetar R$ 108 milhões nas lojas do varejo, de shoppings, nos bares e restaurantes, hotéis e motéis”, declara o vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

O Correio ouviu lojistas para saber as estratégias que serão adotadas para atrair clientes da capital federal. O restaurante de comida italiana Cantucci Osteria, na comercial da 403 Norte, vai oferecer um kit dos namorados com um prato de entrada e um principal, para duas pessoas, além de sobremesa, um vinho ou uma cerveja e cesta térmica, no valor de R$ 299. “A gente desenvolveu um produto que tivesse a nossa cara, e que conseguíssemos oferecer o que temos de melhor: a gastronomia italiana. Aliado ao Dia dos Namorados, adicionamos um jogo americano mais e uma vela decorativa, tudo para que o casal possa celebrar no conforto de casa, mas com a referência de um ambiente romântico, que é nosso restaurante”, explicou Rodrigo Melo, 31 anos, chef de cozinha e sócio-proprietário do Cantucci.

As formas de comercialização do estabelecimento são por delivery, take out (retirada no restaurante) e consumo no local. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp ou pela plataforma Goomer. “Ano passado, nesta data, a gente vendeu por volta de 70%, quando comparado a 2019, ano em que ainda não tínhamos pandemia. Mas essas vendas foram apenas no formato de delivery, porque o comércio estava fechado. Para este ano, a nossa expectativa é que consigamos chegar a 120%, comparando com 2020”, estima Rodrigo.

A floricultura Magia das Flores, na 306 Sul, preparou o estoque para a data, conforme conta o proprietário Rodrigo Rezende, 47. “Para o Dia dos Namorados, compramos um pouco mais do que no dia a dia, mas não é uma compra absurda porque as pessoas não compram com antecedência. Temos caixas prontas para os arranjos, buquê de flores, urso de pelúcia, balões, além da opção de colocar uma carta. Mas as rosas vermelhas costumam sair mais”, relata.

As vendas da loja são feitas por rede social, aplicativos de mensagens ou pelo site da floricultura. “Também temos entrega por delivery ou o take-out. Como estamos com a loja aberta, temos álcool em gel, aferimos a temperatura dos clientes na entrada e exigimos o uso obrigatório de máscara”, acrescenta Rodrigo.

A gerente da loja Candy Shop, do Sudoeste, Rafaella Chaves, 30, conta que doces e chocolates importados são os mais vendidos no Dia dos Namorados. “Vendemos muitos kits, e algumas opções de presentes também, como canecas e almofadas. O bom é que todos os kits são personalizáveis. Se o cliente quiser escolher todos os itens, dentre o que temos na loja, nós montamos as cestas. As vendas são feitas diretamente na loja, pelo nosso site e por WhatsApp. Trabalhamos com take-out e delivery também”, esclarece a lojista.

“Com a loja fechada, usamos os meios digitais para divulgar e alcançar os clientes. As vendas caíram, mas conseguimos manter um percentual de lucro considerável de forma a pagar os custos e colaboradores. Esperamos aumentar o faturamento, no mínimo, em 100% no ano de 2021”, projeta Rafaella.

Shoppings

Para a data especial, os shoppings realizaram diversas ações. A cada R$ 300 em compras no Boulevard Shopping Brasília, os casais ganham um brinde da Kopenhagen e concorrem a hospedagens na Pousada Inácia, em Alto Paraíso (GO). A promoção é válida até 13 de junho. Para participar, é só se inscrever pelo site do shopping e registrar as notas de compras realizadas nas lojas participantes.

No JK Shopping, em compras acima de R$ 200, o cliente ganha um cupom para concorrer a três vale-compras de R$ 15 mil, cada. A promoção é válida até 13 de junho. Os sorteios acontecem semanalmente, sempre às 17h de domingo, na praça central, até 13 de junho. As pessoas podem trocar as notas em um balcão localizado no Piso L3.

O Conjunto Nacional está com a promoção “Feito de Amor”. Até 13 de junho, a cada R$ 300 gastos em compras nas lojas participantes, cadastradas pelo aplicativo do shopping, o cliente recebe um cupom eletrônico para concorrer a dois vale-compras, no valor de R$ 10 mil, cada. Quem comprar e cadastrar as notas nos fins de semana, receberá cupons em dobro. Os sorteios serão realizados em 9 e 16 de junho, pela Loteria Federal.

Para celebrar o 12 de junho, o Taguatinga Shopping está com a promoção “compre, ganhe e concorra”. A cada R$ 350 gastos, os clientes concorrem a três vales de R$ 16 mil com itens para a cozinha, sala de jantar ou home office. O posto de trocas fica no 3º piso até 18 de junho ou enquanto durarem os estoques. O sorteio dos três vales-compra ocorrerá em 19 de junho e o resultado da promoção será divulgado no site e nas redes sociais do shopping.

Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: Quadra 403 Norte, bloco E, loja 3, Asa Norte

WhatsApp: (61) 9 9943-1935

Instagram: @cantucciosteria

Horário de funcionamento: das 12h às 23h

Candy Shop

Endereço: CLSW 302, bloco B, Sudoeste

WhatsApp: (61) 9 9396-3016

Instagram: @candyshopbrasil

Site: www.candyshopbrasil.com.br

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados, das 9h30 às 17h

Magia das Flores Floricultura

Endereço: Quadra 306 Sul, bloco B,

loja 24, Asa Sul

Telefone: (61) 3344-1297

Instagram: @magiadasflores

Horário de funcionamento: das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Sábado, das 9h às 14h

Funcionamento do comércio

Bares e restaurantes: das 11h às 23h

Lojas de shoppings e praças de alimentação: das 10h às 22h

Lojas de rua: das 9h às 20h

Horários conforme determinação do GDF