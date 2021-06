DF deve vacinar 114 mil pessoas entre 53 e 59 anos na próxima semana

AI Ana Isabel Mansur

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) incluiu mais uma faixa etária no público da população em geral, formado pelas pessoas sem comorbidades, apta a se vacinar contra a covid-19. Ontem, a pasta abriu o agendamento para pessoas com 53 e 54 anos. O grupo se juntou aos cidadãos com mais de 55 anos, cujo anúncio do início da marcação foi feito na quinta. Agora, a expectativa é de vacinar 114 mil pessoas entre 53 e 59 anos no DF, considerando os brasilienses na faixa etária que ainda não receberam os imunizantes por não fazer parte de grupos prioritários. O agendamento está disponível no site vacina.saude.df.gov.br; 48,4 mil pessoas marcaram o atendimento.

A vacinação para o novo grupo vai começar na segunda, quando será dada também continuidade para a campanha de pessoas com 58 anos ou mais. A aplicação de imunizantes nos brasilienses com 59 anos começou na última segunda-feira e, no dia seguinte, teve início a vacinação daqueles com 58. Ontem, a Secretaria de Saúde abriu mais 15 mil vagas para pessoas com comorbidades, e a imunização desse público será na quinta e na sexta da próxima semana. A pasta atualizou o direcionamento das vacinas ontem e a previsão é aplicar 176.056 doses em pessoas dos grupos prioritários de segunda a sexta-feira da próxima semana. Na noite de ontem, o DF recebeu 3,9 mil doses da AstraZeneca.

A nova remessa completou o lote distribuído pelo Ministério da Saúde no início da semana. As doses serão usadas para primeira aplicação e estavam previstas na última ampliação feita pela Secretaria de Saúde. No total, 24,45% da população da capital federal tomou a primeira dose, o que corresponde a 746.212 pessoas. O esquema vacinal foi completamente atingido com as duas aplicações em 10,72% habitantes — 327.173 brasilienses.

Assim que a marcação para o novo público foi aberta, Sandra Lima, 53 anos, e o marido, Edson Lima, 53, não perderam tempo e agendaram a vacinação. A servidora pública e o engenheiro vão ser imunizados contra a doença na quarta-feira em um posto próximo do local onde moram, em Águas Claras. “Tentamos e conseguimos facilmente, foi bem tranquilo. Algumas amigas minhas conseguiram até antes, na segunda ou terça. Conheço muita gente que conseguiu marcar bem rápido a vacinação”, elogia Sandra. A Secretaria de Saúde informou que o agendamento seguiu normalmente ao longo do dia.

Daqui a dois dias, a dona de casa Rosângela Falcão, 54 anos, vai fazer parte do grupo de habitantes da capital federal imunizados com ao menos uma dose das vacinas contra a covid-19. A moradora do Guará 1 agendou a aplicação para terça no Guará 2. “Estou animadíssima, finalmente chegou minha vez. Eu estava sem esperança de que fosse ser vacinada ainda neste ano. Que bom que chegou”, comemora Rosângela. Ontem, mais 10.246 brasilienses receberam a primeira dose dos imunizantes contra a covid-19 e 231 pessoas foram vacinadas com a segunda.

Educação

Entre hoje e amanhã, a vacinação dos profissionais de creches públicas e particulares do DF deve ser concluída, com previsão de aplicação de 8 mil doses em quatro pontos: estacionamento 12 do Parque da Cidade, Torre de TV, Taguaparque e Sesc Ceilândia. Somando essas doses às 34 mil unidades da farmacêutica Janssen previstas para a próxima semana, 42 mil doses serão destinadas para o grupo de profissionais da área.



Boletim

O DF registrou, ontem, mais 25 mortes e 822 casos, elevando o total de óbitos a 8.923. As infecções pela doença somam 414.875, das quais 397.723 (95,9%) são pacientes considerados recuperados. A média móvel de mortes na capital federal estava em 22 ontem, enquanto a de casos era de 818. Na comparação com 28 de maio, 14 dias antes, ambos os cálculos apresentaram estabilidade — a média móvel de óbitos diminuiu 4% e a de infecções, 7%. A taxa de transmissão do vírus é de 0,96.