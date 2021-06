Vacinas: DF recebeu mais 3,9 mil doses de AstraZeneca nesta sexta (11)

SS Samara Schwingel

(crédito: JOEL SAGET)

O Distrito Federal recebeu, na noite desta sexta-feira (11), mais 3.900 doses de vacinas contra a covid-19. A nova remessa é composta por imunizantes da AstraZeneca, de Oxford, provenientes do consórcio Covax Facility. As doses completam a remessa do imunizante inglês enviadas pelo Ministério da Saúde no início da semana.

Todas as doses são marcadas como D1 (primeira dose) e já estavam no plano dos gestores da Secretaria de Saúde local quando anunciaram a última ampliação do público-alvo — que chegou a pessoas com 53 anos nesta sexta.

Na manhã desta quarta-feira (9/6), mais 47.250 doses da vacina de Oxford contra a covid-19, a AstraZeneca. Segundo a Secretaria de Saúde, todas as vacinas serão utilizadas como D1 (primeira dose) nos grupos prioritários da campanha de imunização.