Após facada, homem morre dentro do quartel do Corpo de Bombeiros

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Um homem foi encontrado no 41º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em Ceilândia, na tarde deste sábado (12/6). De acordo com informações dos militares, o homem chegou na corporação com duas perfurações no tórax, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações concedidas pelo CBMDF, a ocorrência foi atendida às 12h02. As feridas no corpo foram causadas por uma arma branca. De acordo com a corporação, os militares da unidade fizeram esforços, na tentativa de reverter o quadro. Porém, o óbito foi confirmado logo após o atendimento.

A Polícia Civil do DF (PCDF), foi acionada para investigar o caso.