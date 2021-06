Militar do CBMDF é preso por importunação sexual a menina de 14 anos

PM Pedro Marra

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) Claudiney Valadares Lula, 48 anos, foi preso na noite de sexta-feira (5/6) por passar a mão nos seios de uma adolescente de 14 anos dentro do Supermercado Veneza, na Enqo 1/3, no Setor O, em Ceilândia. Ele foi autuado por importunação sexual na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2).

Segundo a delegada-chefe da Deam 2, Adriana Romana, o homem foi detido por populares após o abuso sexual. “A vítima que estava acompanhada dos pais, noticiou que ao passar no corredor do mercado, o homem apalpou o seio da vítima. A Polícia Militar foi acionada para o mercado, pois havia um suposto caso de abuso sexual”, afirma a investigadora.

Informações preliminares constam que a vítima andava em um dos corredores do mercado, perto da mãe e do irmão, quando o bombeiro a assediou. O militar fez um movimento rápido com o braço para tocar nos seios da adolescente. Após ser questionado pelos pais dela sobre o ocorrido, o sargento disse que não encostou na moça.

De acordo com a delegada-chefe da Deam 2, se condenado, Claudiney pode cumprir pena e reclusão de 1 a 5 anos. O Correio procurou o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) para esclarecer quais medidas a corporação vai tomar diante do caso. O espaço segue aberto para manifestações.