JM Jéssica Moura

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Em plena época de estiagem, a chuva que caiu em diversos pontos do Distrito Federal nesse domingo (13/6) e na madrugada desta segunda-feira (14/6) surpreendeu os moradores da região. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os brasilienses podem se preparar para mais pancadas ao longo do dia.

Contudo, as precipitações devem ocorrer em pontos isolados da cidade, com pouca intensidade. O alívio na seca é passageiro, diz o meteorologista Mamedes Melo. "A tendência é ir embora. Na terça, ainda tem essa chance (de chuva), mas de quarta em diante já passa".

Com isso, o tempo nublado vai predominar ao longo do dia, e, segundo o Inmet, a precipitação trouxe um alívio nas temperaturas. A mínima na madrugada foi de 16ºC e não deve subir tanto durante o dia: a máxima pode chegar aos 28ºC na tarde desta segunda (14/6).

A umidade relativa do ar também fica mais confortável e as taxas oscilam de 90% a 40%. Nas últimas semanas, o indicador chegou aos 30%, considerado estado de atenção pela Defesa Civil.

A última vez que havia chovido na capital federal foi no início de maio, e, desde então, a população já sentia na pele os efeitos da seca, que se prolonga até setembro.

Mesmo assim, o encontro de uma frente fria vinda da região Sudeste com um corredor de umidade favoreceu a formação das nuvens de chuva e a precipitação, que já estava prevista desde a semana passada. "Essa chuva deu uma amenizada, mas depois volta de novo o período de seca", afirma Mamedes Melo.