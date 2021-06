Chove em partes do DF neste domingo; meteorologista explica a precipitação

RN Ronayre Nunes

(crédito: Vicente Nunes/CB/D.A. Press)

Junho e julho geralmente pesam na seca para o brasiliense, mas — uma vez ou outra — a chuva ainda dá as caras na capital nesta época do ano. Foi o que ocorreu neste domingo (13/6). Moradores de Águas Claras, Taguatinga e região puderam testemunhar uma precipitação preciosa no começo da tarde.



Segundo Maiane Araújo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ao Correio, as chuvas para junho são pequenas, com médias de apenas 4 milímetros de precipitação (menor até mesmo que a média para julho, que é de 6 milímetros), porém ainda podem ocorrer. “Eventualmente, elas (as chuvas) podem ocorrer, embora sejam mais raras nesta época. As características são de pancadas não tão duradouras, e nem tão volumosas”, pontua.

O Correio flagrou parte da chuva em Águas Claras:

Maiane ainda apresenta a razão para as precipitações deste domingo: “A gente teve um episódio de umidade que chegou pelo centro do país e que foi combinada com as altas temperaturas da capital. O encontro acabou provocando a chuva deste domingo”.