Homem é retirado dos trilhos do metrô na manhã desta segunda (14/6)

Por volta das 7h da manhã, um morador em situação de rua foi identificado nas vias entre Guará e Arniqueiras. O homem estava dormindo e foi preciso o desligamento de uma das vias, o que ocasionou atrasos nas linhas de aproximadamente 15 minutos, com reflexos em todo o sistema.

O Corpo de Segurança Operacional do Metrô-DF foi acionado e fez a retirada do homem pouco tempo depois. As linhas foram energizadas novamente por volta das 7h30.

Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que o morador em situação de rua foi encaminhado ao Hospital de Base logo depois do resgate.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os usuários do transporte aguardando enquanto a situação era normalizada.

