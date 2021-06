Vacinas: Grávidas serão contempladas com as próximas remessas

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As grávidas e lactantes sem comorbidades serão contempladas com as próximas remessas de vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal. A novidade foi anunciada pela secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do DF, Mayara Noronha, por meio das redes sociais, na manhã desta segunda-feira (14/6).

De acordo com o comunicado da secretária, ainda não há data específica, mas o Ministério da Saúde "já se manifestou sobre a importância, suspendeu por pouco tempo, mas já está tudo retomando sobre a necessidade de priorização das grávidas e lactantes no Brasil inteiro". Mayara afirmou que outros grupos também estão pedindo priorização.

Atualmente, no DF, apenas as grávidas e lactantes com comorbidades podem se vacinar contra a covid-19. Não é necessário agendamento e apenas o ponto de vacinação do Estacionamento 12 do Parque da Cidade atende a este público durante a semana, com vacinas da CoronaVac e da Pfizer.