Violência contra a pessoa idosa é tema de lives nesta semana

Live vai reunir juízes e psicólogos para falar da violência contra a mulher - (crédito: Sejus/Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) promove, nesta quarta-feira (16/6), em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) a Live “Violência doméstica e familiar contra a mulher idosa e o trabalho em rede”. A transmissão será por meio do canal no YouTube do TJDFT, das 9h às 11h.

O evento ocorre em atenção ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Ele tem como objetivo sensibilizar a rede de proteção e atendimento para as violências que mulheres idosas estão propícias a sofrerem no contexto doméstico e familiar, pois elas são mais vulneráveis e sofrem duplamente, tanto pela idade quanto pelas relações intrafamiliares.

A ação apresentará à rede formas de atendimento e acolhimento com foco no que os profissionais dessa área precisam estar atentos, priorizando evitar a revitimização e mantendo o respeito à autonomia da pessoa idosa.

A live faz parte do Programa Maria da Penha Vai à Escola e será realizada pela Sejus, por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), do Núcleo Judiciário da Mulher e da Central Judicial do idoso do TJDFT. Os participantes serão certificados pelo tribunal.

A live terá como palestrantes a psicóloga do programa Pró-Vítima da SEJUS, Danielle Melo; a juíza do TJDFT, Gislaine Carneiro Campos Reis, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria e coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM); a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), Maercia Correia de Melo; a supervisora da Central Judicial do idoso (CJI/TJDFT) Iara Faria.

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Nesta terça-feira (15/6), às 15h, ocorre também a live “Fortalecendo as redes de proteção de direitos”, com foco nas políticas públicas de proteção aos idosos. O evento terá a participação da juíza do TJDFT, Monize Marques, uma das coordenadoras da Central Judicial do Idoso do TJDFT- CJI. A live faz parte do Junho Violeta, dedicado à Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a pessoa idosa, promovida pela Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa.

A transmissão poderá ser acompanhada pelas redes sociais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Youtube, e no Facebook.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)