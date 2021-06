Policial militar é suspeito de agredir jovem na rua em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Vizinhos filmaram as cenas de agressão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Moradores da QNO 11 de Ceilândia flagraram um policial militar agredindo um jovem no meio da rua. A briga, que ocorreu na tarde do último domingo (13/6), aconteceu por conta de som alto. Os vizinhos filmaram a cena, que mostra o policial militar discutindo com um homem. No vídeo, o militar desfere socos e chutes contra Rodrigo, que não reage. Além disso, mostra uma arma para a vítima, e depois sai.

O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Norte, como perturbação do trabalho ou sossego alheio, lesão corporal e ameaça. De acordo com a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) compareceu à delegacia e apresentou a situação. Os envolvidos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e assumiram o compromisso de comparecer em juízo.

Em nota, a PMDF informou que foi aberta sindicância para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos. “A corporação se pronunciará após a conclusão dos trabalhos”, ressaltou. O Correio tenta contato com o policial militar para esclarecimentos. O espaço segue aberto para manifestação.