PCDF apreende 15 rubis durante operação nesta terça-feira

Criminosos atuavam de várias maneiras, incluindo roubo e estelionato -

Na manhã desta terça-feira (15/6), policiais da 38ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal deflagraram a segunda fase da Operação Asa Branca, visando o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa que ameaçaram os servidores da delegacia.

Durante a operação, foram apreendidos diversos documentos, como cheques, notas promissórias, procurações de veículos e de imóveis, documentos de terceiros, jóias e cinco automóveis. Entre os objetos apreendidos estavam 15 rubis avaliados em R$ 728.847,00. Os mandados foram cumpridos no Guara I e II, na Asa Norte, Na Asa Sul e no Park Way.

Entenda o caso

Segundo a polícia, os investigados, inconformados com a apreensão de diversos veículos do grupo em ação policial em maio deste ano, ameaçaram e tentaram intimidar os servidores da 38ª DP. Três pessoas acabaram presas em flagrante pelos crimes de organização criminosa e coação no curso do processo.

Durante a investigação, a polícia apurou que o grupo atuava nos crimes de usura, estelionato, falsa comunicação de crime, parcelamento ilegal do solo, falsificação de documentos públicos e privados e lavagem de dinheiro.

Um dos modus operandi do grupo era o de emprestar dinheiro a juros, pegando veículos automotores dos interessados como garantia. Após se apossar dos veículos, os criminosos se apropriavam dos bens dados em garantia, mesmo quando eram ressarcidos dos valores emprestados, chegando, em alguns casos, a registrar falsas ocorrências policiais de furto ou roubo dos automóveis para justificar a não devolução para os proprietários.

Na ação desencadeada na manhã desta terça (15/6), os policiais buscaram mais provas do vínculo associativo entre os integrantes da organização criminosa, bem como documentos falsificados, dados cadastrais de terceiros e veículos com origem duvidosa.