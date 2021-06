PCDF prende homem que furtou bicicleta avaliada em R$ 1,5 mil na Feira do Produtor

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação )

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) recuperaram, neste domingo (13/6), uma bicicleta, avaliada em R$ 1,5 mil, que havia sido furtada na Feira do Produtor, em Vicente Pires.



O gerente da feira ligou para a delegacia e informou que o suspeito de cometer o furto, no sábado (12/6), estaria rondando pelo local. A equipe compareceu até o endereço e prenderam um rapaz, de 45 anos.

Questionado sobre o crime, o homem negou os fatos, mas afirmou que tinha escondido a bicicleta para o suspeito se furtá-la. Ao ser confrontado com as imagens do circuito interno de segurança da feira, ele acabou confessando e levou os policiais até o local onde a bicicleta estava.

A bicicleta foi apreendida e entregue ao dono, um jardineiro, de 42 anos, que trabalha vendendo verduras no local e utilizava o automóvel para se deslocar ao trabalho.

O suspeito foi liberado após prestar depoimento e responderá em liberdade. Caso seja condenado, ele pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.