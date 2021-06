171 motoristas são flagrados em blitz sob efeito de álcool no DF

RM Rafaela Martins

As blitzs foram realizadas entre sexta (11/6) e domingo (13/6) -

As equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuaram, entre sexta-feira (11/6) e domingo (13/6), 171 motoristas por dirigir sob influência de álcool. Em apenas uma hora de blitz, próximo ao Centro Administrativo em Taguatinga, 15 condutores foram abordados por ingerir bebida alcoólica. A operação contou com sete viaturas do Detran e duas da Polícia Militar (PMDF), das 18h às 19h.

O local escolhido para a operação fica próximo a um pesque-pague. Dos 35 veículos abordados, 15 infrações se deram por alcoolemia. Além disso, três condutores não possuíam habilitação, dois pilotavam motocicleta com escapamento adulterado e outros dez foram autuados por infrações diversas. Quatro veículos foram recolhidos ao depósito.

Ainda, 51 motoristas foram autuados por estarem inabilitados, 32 por usarem o celular na direção de veículo, sete por conduzir veículo com o escapamento irregular e 101 por infrações diversas. As equipes de fiscalização ainda recolheram 51 veículos ao depósito da autarquia.

As operações também aconteceram em Samambaia, Sobradinho, Lago Sul, Recanto das Emas, Gama, Águas Claras, Sudoeste e Santa Maria.

*Com informações do Detran-DF