Bope fica como principal força da PMDF na caçada a Lázaro

DD Darcianne Diogo

Mais de 200 policias estão envolvidos nas buscas por Lázaro - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) mudou as estratégias das equipes que trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, suspeito de assassinar uma família em Ceilândia Norte, balear três e manter pessoas como reféns. Nesta quarta-feira (16/6), o órgão liberou as tropas convencionais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e manteve os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na operação. A informação foi confirmada ao Correio pelo chefe do Departamento de Operações Especiais da PMDF, o coronel Jorge Eduardo Naime.

Segundo o coronel, vale ressaltar que a PMDF não está deixando a operação. "Houve uma mudança de estratégia por parte da Secretaria de Segurança de Goiás, que resolveu utilizar tropas especiais, liberando as tropas convencionais", afirmou.

Dezesseis policiais militares do Bope do DF permanecerão atuando na operação. Desde quarta-feira (9/6), mais de 100 policiais da PMDF estão empenhados nas buscas, entrando nas matas, utilizando cães farejadores, drones e helicópteros. "Não podemos esquecer que a corporação era um apoio e seguimos as orientações do dono da casa. Foi uma decisão do comando do Goiás, que nos agradeceu e solicitou o apoio do Bope na área, o que atendemos prontamente", frisou Naime.

Buscas



Mais de 200 policiais das diversas forças de segurança trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa. O homem é investigado por cometer uma série de crimes, como homicídios, roubos e estupros.

Na tarde desta terça-feira (15/6), o suspeito invadiu uma chácara em Edilândia (GO) e manteve uma família como refém. A filha do casal, uma adolescente, conseguiu enviar uma mensagem a um policial ao escutar um barulho estranho e avistar Lázaro de longe. A jovem se escondeu rapidamente debaixo da cama e chamou por socorro.

Os policiais chegaram poucos minutos depois e se depararam com Lázaro mantendo três pessoas como reféns. O suspeito disparou contra um dos policiais, que foi atingido com um bala de raspão no rosto. O PM foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Anápolis pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.