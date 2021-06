Forca-tarefa que procura por Lázaro muda base para Girassol

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A base da força-tarefa que busca por Lázaro Barbosa foi transferida do povoado de Edilândia para o distrito vizinho de Girassol, que fica logo depois de Águas Lindas de Goiás.

Agora, as forças policiais se concentram no destacamento da Polícia Militar de Goiás, à beira da BR-070. O aparato impressionou a população da cidade, que registrou todo o movimento com as câmeras de celulares. Populares se reuniram no acostamento da via.

Os moradores relatam que o local costumava ser pacato, mas desde que a caçada por Lázaro começou, vive uma rotina de medo de que o homem entre nas propriedades. Por isso, alguns moradores decidiram deixar as chácaras e se refugiaram na parte urbana da região.

Viaturas, helicópteros e ambulâncias estão estacionados ao longo da via marginal, uma estrada de terra ao lado da rodovia. Segundo o secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda, o local tem melhor sinal de internet e estrutura para a tropa.