Mais de 135 mil vacinas aplicadas no DF em moradores de outros estados

A Secretaria de Saúde (SES) aplicou 135.013 doses de vacina contra a covid-19 em pessoas que não residem no Distrito Federal. Segundo a pasta, desde o início da campanha de vacinação, em 19 de janeiro, foram aplicadas 89.947 primeiras doses e 45.066 segundas doses. Os dados são do balanço semanal da secretaria com informações extraídas do Ministério da Saúde e divulgados nesta terça-feira (15/6).

O moradores do estado de Goiás representam a maioria dos vacinados não residentes do DF, são 40.939 pessoas que tomaram a dose 1 e 20.867, a dose 2. Em seguida, estão os mineiros que receberam 10.380 da primeira dose e 5.451 da segunda dose. As vacinas no DF também foram procuradas por 5.957 paulistas e outros 2.741 que tomaram apenas o reforço.

Além dos três estados já citados, a secretaria identificou que moradores de todos os outros estados procuraram o DF para receber o imunizante. Segundo a pasta, o Sistema Único de Saúde (SUS) é universal e, por isso, não restringirá a primeira dose da vacina para pessoas de outras unidades da Federação. Porém, a segunda dose será aplicada somente em cidadãos que iniciaram a vacinação em solo brasiliense.

De acordo com a SES, a medida é importante para garantir que os moradores do DF não fiquem desassistidos sem a segunda dose. No entanto, há exceções para o cidadão reside no DF, mas tomou a primeira dose fora da cidade. Nesse caso, ele poderá receber a dose de reforço em Brasília apresentando justificativa via Ouvidoria.

Confira o ranking de vacinados moradores de outros estados abaixo:

Vacinas aplicadas no DF em moradores de outros estados da Federação. (foto: Reprodução/ SES-DF)

Balanço semanal

Através do Cartão Nacional de Saúde é possível identificar os locais de residência dos cidadãos vacinados. Além disso, o boletim também traz outras informações. Segundo o documento, 95,2% dos trabalhadores da área da saúde, seja da rede pública ou privada, tomaram a primeira dose e 71,1% já concluíram o esquema vacinal.

Outro ponto destaca o número de doses perdidas durante a campanha. Foram 7.066 até o momento, sendo que 6.509 ocorreu devido o volume insuficiente no frasco. Vale ressaltar que 10% das doses recebidas são reservadas tecnicamente para suprir essas perdas. A quantidade leva em conta o total de imunizantes disponíveis.

A secretaria recorda que no dia 5 de março a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou que o Instituto Butantan reduzisse de 6,2 ml para 5,7 ml a dose da vacina Coronavac no frasco. Depois dessa data, aumentaram significativamente as queixas técnicas em relação ao volume inferior ao descrito em bula.

*Com informações da Secretaria de Saúde