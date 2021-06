Vacinação: agendamento é reaberto para pessoas com 50 anos ou mais

CB Correio Braziliense

São sete pontos de vacinação abertos para a faixa etária de pessoas com 50 anos ou mais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O agendamento para vacinação contra a covid-19 da população com idade entre 50 e 59 anos foi reaberto. A Secretaria de Saúde remanejou 8.064 doses para atender a esse público. Quem estiver nessa faixa etária pode agendar o dia, local e horário para receber a primeira dose do imunizante pelo site da pasta. As vagas foram disponibilizadas por volta das 17h, nesta terça-feira (15/6).

Cerca de sete pontos de vacinação vão atender esse público etário: Parque da cidade (estacionamento 13), Policlínica do Lago Sul, unidade básica de saúde (UBS) 5 de Ceilândia, drive-thru da Regional de Ensino de Sobradinho II, Faculdade Unieuro de Águas Claras, Iguatemi Shopping e Sesi Gama.

Até o momento, o Distrito Federal vacinou 782.763 pessoas do grupo prioritário, que corresponde a 33,89% de cobertura vacinal da população com 18 anos ou mais. Com a segunda dose, foram vacinados 327.448, cuja cobertura atingiu 14,18%.

Consideradas as coberturas por idade, o grupo de indivíduos com 80 anos ou mais atingiu 125,75%, seguido pelo grupo de 75 a 79 anos, com 113,07% de cobertura. Com a segunda dose, a cobertura atinge 111,96% em quem tem 80 anos ou mais e 101,45% no grupo de pessoas com 75 a 79 anos.

As coberturas em grupos que superam os 100% se explicam pelo fato de terem sido aplicadas vacinas além da expectativa do público dessas faixas etárias. Isso ocorre porque muitas pessoas que residem em outras unidades da federação se vacinaram no DF.