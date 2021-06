Agências do trabalhador oferecem 432 vagas de emprego nesta quinta (17/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/SEI BA)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 432 vagas abertas nesta quinta-feira (17/6). Das oportunidades oferecidas, 20 são para quem sabe fazer leitura e medição de consumo de água, gás e energia, além de inspecionar equipamentos para constatar irregularidades. O cargo de leiturista oferece R$ 1.138 de salário, mais benefícios.

Para concorrer a essas e outras vagas, basta se cadastrar em uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou ainda acessar a ficha de inscrição pelo aplicativo Sine Fácil. Nesta quinta-feira (17), há oportunidades em 69 profissões.

Um dos setores com mais procura por profissionais é o de bares, restaurantes e afins. São 89 vagas para auxiliares de cozinha, barmans, chefes de cozinha – única que exige ensino superior (gastronomia), churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro, cumim, garçom, pizzaiolo, subchefe de cozinha e sushiman. As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Entre as vagas de serviço, estão uma para babá, seis para borracheiros, uma para caseiro e outra para chaveiro, três para costureiras e mais três para tosadores. Os salários ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

A área de vendas também tem muitas oportunidades. São seis para o comércio varejista, cinco para venda de serviços, 10 para vendedor porta a porta e mais 17 para pracista. Todas são para ensino médio e contratarão pessoas sem experiência profissional. Os salários são de R$ 1.350, R$ 1.170 e R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Candidatos

A população pode deixar o currículo nas agências do trabalhador. Assim que surgir alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.