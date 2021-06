Agências do trabalhador oferecem 363 vagas de emprego nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília.)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 363 vagas abertas nesta quarta-feira (16/6). Das oportunidades oferecidas, 76 são para pessoas sem experiência profissional de nível fundamental, médio ou superior de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil, mais benefícios. O último é oferecido a montador de estruturas metálicas.

Entre as oportunidades, as que estão com mais vagas abertas são auxiliar operacional de logística (15) e vendedores, sendo 15 para pracista e 10 para porta a porta. Todas elas pedem candidatos com nível médio de escolaridade.

Outras vagas são para advogados, arte-finalistas, atendentes de lojas, contadores, marceneiros e auxiliares, balconistas de lanchonete, borracheiros, caseiro, chaveiro, churrasqueiros, empregados domésticos, engenheiros de produção, lanterneiros, mecânicos, pintor de automóveis, recepcionista e tosador.

Ao todo, são vagas em 58 profissões. As que oferecem mais oportunidades são garçom, operador de caixa, serralheiros, soldador, atendente balconista, auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. Nestas áreas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.858,57, mais benefícios. Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Candidatos

Vale destacar que mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.