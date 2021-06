Após denúncia, busca por Lázaro se concentra em vale de Girassol

JM Jéssica Moura

Helicópteros têm sido usados na busca por Lázaro - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Na manhã desta quinta-feira (17/6), policiais da força-tarefa que atuam para capturar Lázaro Barbosa, 32 anos, concentram as buscas em um vale na região de Girassol, distrito de Cocalzinho (GO). Lázaro é suspeito de ter assassinado uma família de quatro pessoas no Incra 9, em Ceilândia, na madrugada de quarta-feira (9/6).

Os militares seguem as pistas de moradores que relataram terem visto Lázaro nesta região e, desde então, um novo cerco foi montado para tentar localizar o foragido. Além das equipes por terra, helicópteros sobrevoaram a área e militares usam drone com sensor infravermelho para tentar captar imagens do foragido. Além de todo o aparato militar, a polícia também conta com a ajuda de cães farejadores para procurar pelo homem na mata.

A área de mata é de difícil acesso e fica em frente à base montada pelas equipes de segurança, que reúnem mais de 200 agentes das polícias do Distrito Federal e de Goiás, entre militares, policiais federais, bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Medo

Os moradores da região continuam assustados com a possibilidade de Lázaro estar nas redondezas. A suspeita é de que o fugitivo tenha passado a noite em uma área urbana, perto do residencial Itamar Nóbrega I, e depois, teria descido para o vale.

O pedreiro Fraklin Serafim, 55 anos, mora no condomínio. "É Complicado porque a gente tem filhos, netos. Já vai para nove dias e não consegue pegar. A gente fica com medo", afirma.

Do outro lado do vale, fica o residencial Itamar Nóbrega 3, onde vive o pai de Lázaro. Nessa quarta-feira (16/6), o homem deixou a casa onde vivia, para evitar questionamentos sobre o filho.

Família chocada

Em entrevista exclusiva ao Correio, a mulher de Lázaro, que prefere não se identificar diz estar estarrecida com a sequência de crimes cometidos pelo companheiro. Ela diz que, se a polícia permitisse, gostaria de tentar convencê-lo a se entregar.Também em entrevista ao Correio, o pai de Lázaro disse falou sobre o filho e disse que não o vê há muito tempo.

Aguarde mais informações