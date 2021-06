"Estamos vivendo clima de terror" diz fazendeiro de Girassol

JM Jéssica Moura

Tensão em Girassol deixa moradores com medo - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Os fazendeiros e trabalhadores de chácaras no povoado de Girassol (GO), onde estaria escondido o foragido Lázaro Barbosa, 32 anos, estão deixando as propriedades com medo de que o homem invada as fazendas.

"Desde então (início das buscas), estamos vivendo clima de terror", diz o empresário Flávio Araújo. Ele conta que a fazenda dele está vazia.

"Hoje, se um animal se acidentar, vai ficar sem socorro. Estão passando fome, porque os funcionários não querem descer para colocar água e ração". Segundo ele, os quatro trabalhadores foram dispensados para ficar em casa. "O meliante, a cada dia que passa, invade uma nova propriedade. Essa demora está colando mais pessoas em risco, além de gerar prejuízos", pondera.

Outro problema são os negócios. Atividades como tirar leite, cuidados com o gado e venda dos bezerros ficaram comprometidas. Geraldo Magela, 54 anos, deixou a chácara que tinha em Cocalzinho. Sem ter onde ficar, se hospedou na casa da irmã, em Girassol.

"Abandonei minha chácara, todo mundo está abandonando. A gente não dorme de noite, o cachorro late já fico assustado", conta. Ele mora sozinho na propriedade. Depois que Lázaro for apanhado, ele pretende voltar para a chácara. "Vou continuar, quero fazer uma pousada", diz.