Bolsa alimentação será paga a 82.275 alunos nesta quinta (17/6)

Mais de 82 mil alunos serão beneficiados - (crédito: Arquivo/Agência Brasília)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal confirmou o pagamento da Bolsa Alimentação para esta quinta-feira (17/6) aos responsáveis por estudantes da rede pública de ensino. Cerca de 82.275 alunos serão atendidos pelo benefício. O valor a ser creditado para quem faria uma refeição na escola é de R$ 87,56, e de R$ 175,12 para aqueles que estariam em período integral durante as atividades presenciais.

O Governo do Distrito Federal investiu R$ 7,22 milhões no primeiro pagamento para atender esses estudantes. Esse cálculo é feito com base no valor unitário de R$ 3,98, por cada refeição.

Na manhã desta quinta-feira (17/6), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que o Cartão Bolsa Alimentação deve continuar ativo enquanto as aulas remotas durarem, ou até não haver determinação de retorno dos atendimentos presenciais na rede pública de ensino em razão das medidas de segurança da pandemia de covid-19.