Novo shopping center será construído no Setor Habitacional Noroeste

CB Correio Braziliense

O terreno de 61,8 mil m² está localizado às margens da via W7 - (crédito: Divulgação/Terracap)

O mais novo shopping center de Brasília será construído no Setor Habitacional Noroeste, em um terreno de 61,8 mil m² localizado às margens da via W7. O edital para selecionar propostas de parceiros foi lançado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), nesta quarta-feira (16/6). O documento e seus anexos já estão disponíveis no site da Terracap.

Os interessados devem enviar propostas que visem a implantação, gestão e exploração do Centro Comercial Norte. O empreendimento tem potencial para ofertar à população um ambiente multiuso, podendo conter edifícios de lajes corporativas e salas comerciais, hotelaria e até long-stay (hotel-residência).

De acordo com Kaline Gonzaga, diretora de Novos Negócios da Terracap, a iniciativa possibilita aliar o potencial de desenvolvimento imobiliário do terreno com toda a experiência e capacidade técnica e operacional de um parceiro privado. “As diretrizes para a implantação futura do empreendimento incluem a valorização dos conceitos urbanísticos de sustentabilidade e de respeito ao meio ambiente, além da integração urbana do Centro Comercial ao Setor Noroeste e entorno imediato, como, por exemplo, o Parque Burle Marx”, explica.

Segundo estudos contratados pela Terracap, o Noroeste apresentou elevado crescimento de domicílios nos últimos anos, com taxa geométrica de crescimento anual de domicílios projetada em 12,78% entre 2010 e 2020 - maior que a de todas as regiões administrativas. A estimativa populacional para o setor é de 43,6 mil pessoas, considerando a média de 18.195 apartamentos com o bairro consolidado.

Além disso, os moradores residentes no Noroeste possuem média mensal de R$23.970,00, superior à do Plano Piloto e abaixo apenas das regiões administrativas do Lago Sul e Park Way, o que revela um público consumidor no local com alto poder de compra.

Conforme o presidente da Terracap, Izidio Santos, as normas de uso e ocupação viabilizam uma expansão de usos inédita em Brasília. Promovem a integração de shopping com lojas e hotelaria dentro do último bairro residencial projetado no Plano Piloto, em uma localização importante não somente para a área tombada, mas para toda a cidade. “Em razão da localização e centralidade, o empreendimento tem condições de atender para além do bairro Noroeste, abarcando os bairros que circundam a região”, registra.

Como funcionará?

O chamamento público é resultado de uma série de estudos contratados pela Terracap, que incluíram a análise da vocação imobiliária do imóvel situado na Área Especial 1 – AENW1, Lote A, do Setor Habitacional Noroeste, bem como os aspectos arquitetônicos preliminares e de viabilidade econômico-financeira.

O modelo de negócio estabelece a Terracap como responsável pelo aporte do terreno na sociedade empresarial e o parceiro privado como responsável pelo desenvolvimento dos projetos e pela construção e operação.

Os interessados têm 90 dias para apresentar as propostas e o vencedor do certame será convocado para celebrar acordo de acionistas e constituir Sociedade de Propósito Específico – SPE com a Terracap, pagando uma torno de R$ 17,5 milhões e garantindo-lhe um percentual mínimo de participação ao longo da operação do novo empreendimento.

Informações complementares podem ser obtidas por intermédio do e-mail da Comissão Especial que conduzirá o processo: parceriaccnw@terracap.df.gov.br.



Com informações da Terracap