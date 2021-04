CB Correio Braziliense

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) usou as redes sociais para anunciar que pretende licitar, ainda neste ano, as obras para a construção de viadutos de acesso ao Noroeste. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (15/4), durante entrega de obras da via W9 Norte.

De acordo com nota publicada no Twitter, o chefe do executivo afirmou que foram utilizadas, na obra concluída, “2.100 toneladas de massa asfáltica, com 890 metros de rede de drenagem e 2.800 metros de meios-fios”. “Isso é um grande anseio para todos que ali residem e que produzem aquela região. É uma obra de esperança para aqueles que estavam há muito tempo ali abandonados”, defendeu o governador.

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) entrará como investidora na obra. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem (DER), os projetos dos viadutos ainda estão em execução. A previsão é que a licitação para escolher a empresa que executará a obra aconteça ainda este ano.

A previsão é de dois viadutos em partes distintas da Via W9 e W7. O primeiro, com valor estimado em R$ 389 mil reais, será erguido na parte de cima do bairro, na Rodovia DF-010, conhecida como Estrada Parque Autódromo. O segundo, com valor estimado de R$ 597 mil, será construído na parte de baixo do Noroeste. Ele vai ligar a W9 e W7 na região próxima à 2º Delegacia de Polícia (Asa Norte) até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Fazenda Água Limpa

Nesta manhã, Ibaneis assinou, ainda, a ordem de serviço para a obra de pavimentação do acesso entre a DF-055 e a Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília (UnB). A obra deve durar aproximadamente 30 dias e é uma demanda muito antiga. “A pavimentação do trecho vai compreender o final da via asfaltada na Estrada Parque Vargem Bonita (DF- 055) até a Fazenda Água Limpa, incluindo drenagem, sinalização horizontal e vertical e meios-fios. Isso será uma grande mudança pros motoristas que trafegam no local”, publicou.

Costa e Silva

Na última quarta-feira (14/4), o governador também anunciou a reforma da ponte Costa e Silva no Setor de Clubes Sul. De acordo com divulgação do chefe do executivo, também em suas redes sociais, a medida pretende ampliar a vida útil da ponte em, pelo menos, 20 anos. Desde a inauguração, em 1976, a ponte não passava por grandes reformas e manutenção. Em 2014, foram encontradas falhas na estrutura, o que motivou o projeto de revitalização.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) será a responsável pela obra, que tem o prazo inicial de 18 meses para ficar pronta. O investimento será de R$ 13,5 milhões. A previsão é que a reforma gere 300 empregos diretos e indiretos.