Obras de R$ 35 milhões em Vicente Pires vão gerar 600 empregos

Na manhã deste sábado (19/6), o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou uma ordem de serviço de R$ 35.651.105,89 com geração de 600 empregos. Ao todo, a região administrativa já recebeu cerca de R$ 600 milhões em investimentos.

Os trabalhos executados são de drenagem, pavimentação, calçadas e meios-fios em trechos das ruas 5, 6 e 12; calçadas e meios-fios nas ruas 8 e 10; e rede de drenagem pluvial em método tunnel liner por baixo da via Estrutural.

No total, serão construídos 228,9 mil metros quadrados de pavimentação; 10,6 mil metros de drenagem; 69,5 mil metros quadrados de calçadas e 398 metros de galeria subterrânea. Todas são intervenções remanescentes dos projetos aprovados havia mais de dez anos e que sofreram alterações diante do crescimento da cidade na última década.

UPA

As obras de construção da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires começaram em julho de 2020. A ordem de serviço para a construção foi assinada pelo GDF em abril do ano passado. A construção recebeu, também nesta manhã (19/6), a vistoria do governador. Em Vicente Pires, vivem cerca de 72 mil pessoas, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) de 2019. A obra faz parte de um pacote de melhorias de infraestrutura promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Localizada em uma das principais vias da região, na Rua 10, a UPA de Vicente Pires vai receber R$ 6 milhões em investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Este é um dos sete equipamentos do mesmo porte que estão sendo construídos no DF.

A UPA de Vicente Pires segue o modelo básico de estrutura das unidades. Além de urgência e emergência, terá dois leitos para suporte crítico emergencial, seis de observação, um leito de isolamento, dez poltronas de medicação/inalação e três consultórios. Vai oferecer ainda exames laboratoriais de raios-X e urgência, e capacidade de realizar até 4,5 mil atendimentos por mês.

Ponte

Durante a passagem pela RA, Ibaneis também conferiu a finalização da construção da ponte que interliga a Rua 4 à Avenida da Misericórdia, que tem 95% do projeto executado. A obra de arte, que recebeu no início as defensas metálicas nas laterais da pista, vai ganhar também calçadas ao longo da via que chega até ela. Os 4 mil metros de meios-fios da via também já foram colocados.

*Com informações da Agência Brasília