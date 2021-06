Ibaneis anuncia construção de novo viaduto e duplicação da DF-001

CB Correio Braziliense

Ibaneis disse que aguarda licença para iniciar licitação - (crédito: RENATO ALVES)

A região do Jardim Botânico ganhará novas obras: o Governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (17/6), a construção de um novo viaduto nas proximidades da Escola de Administração Fazendária (Esaf) e a duplicação da rodovia DF-001.

“Anunciamos mais uma obra que vai valorizar essa região e salvar vidas, que é a duplicação deste trecho de estrada. Vamos iniciar a licitação, estamos aguardando a última licença. Também estamos em fase de licitação do balão da Esaf e vamos fazer o Espaço Multiuso do Jardim Botânico”, disse o Governador do DF, Ibaneis Rocha.

Ao todo serão investidos R$ 20 milhões na obra do viaduto e na duplicação da DF-001. A estimativa de gastos é de R$ 10 milhões. Essas duas construções também beneficiarão os moradores do Jardim Botânico, do Paranoá, do Lago Sul, do Mangueiral e de São Sebastião. Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), atualmente 40 mil veículos circulam pela região.

O Brasília Ambiental emitiu, nesta semana, a autorização ambiental para a construção do viaduto nos entroncamentos da rodovia DF-001 com a DF-027 e a DF-035, no Jardim Botânico. As obras serão acompanhadas pelo DER-DF. É prevista contratação de cerca de 100 trabalhadores para a realização da obra.

*Com informações do DER - DF