Polícia faz buscas em Planaltina por autor de feminicídio

RS Renato Souza PM Pedro Marra

(crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Militar realiza na madrugada desta segunda-feira (21) buscas para tentar localizar o autor de um feminicídio em Sobradinho, Osmar de Sousa Silva, 36 anos. Um dos endereços visitados fica no Jardim Roriz, em Planaltina.

De acordo com fontes ligadas à investigação, o homem morou em uma residência na região e a suspeita é de que ele estaria escondido na casa.

Moradores ouvidos pela reportagem, sob a condição de anonimato, afirmam que o acusado teria mudado da residência localizada na quadra 06 do bairro há alguns anos. Mas ele ainda teria parentes no setor, e as buscas devem ocorrer em outros endereços.

A PMDF informou que o homem está sendo procurado "em vários pontos do DF", diz a corporação.



O caso

Uma mulher de 27 anos foi morta a tiros no início da noite deste domingo (20/6) às 18h35, na Quadra 14 de Sobradinho. O delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia, da região, Hudson Maldonado, confirmou que o autor era ex-companheiro da vítima, Osmar de Sousa Silva, 36 anos.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito fugiu com um Honda Civic branco, após os cinco disparos de uma pistola calibre 380 contra a vítima. A placa do veículo é placa PAP-2097.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que quando chegou ao local para atender a ocorrência a vítima, Thais da Silva Campos, estava sem vida. A mulher estava separada de Osmar, com quem teve um filho de 2 anos, havia cerca de cinco meses.