Começou o inverno: tempo frio e seco marcam a estação

RM Rafaela Martins

A previsão é de temperaturas mínimas de 13ºC - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O inverno começou às 0h32 desta segunda-feira (21/6) e a previsão para o Distrito Federal é de tempo seco, céu com poucas nuvens e temperaturas mais baixas durante a madrugada. Sem previsão de chuva, o DF pode registrar mínima de 13°C, e, ao longo do dia, máxima de 27°C.

A estação se estende até o dia 22/9. De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), frio e seca são comuns na região Centro-Oeste nesta época do ano. “As chuvas se concentram mais no extremo Norte e extremo Sul do país. Mas a região central é marcada por uma estação seca, com umidades baixas e temperaturas frias pela manhã”, comenta.

A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 85%. A intensidade dos ventos estará entre fraco e moderado ao longo desta segunda.

Dias secos

Umidade relativa do ar é, basicamente, o quanto de água na forma de vapor há na atmosfera. Os baixos índices mostram a chegada da seca, o que pode provocar problemas de saúde como complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais.

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.