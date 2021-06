Tempo quente e seco marca o domingo (20/6) do brasiliense

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Neste domingo (20/6), o dia amanheceu ensolarado no Distrito Federal e deve ficar assim o dia todo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura em Brasília deve chegar a no máximo 25ºC e a mínima registrada foi de 14ºC. A umidade relativa do ar varia entre 90% a 40%.

O meteorologista Cléber Souza explica que não há previsão de chuvas para os próximos dias. Sobre a oscilação da temperatura, esclareceu que uma massa de ar seco sobre a região impede a formação de nuvens. “As poucas nuvens fazem com que durante a noite as temperaturas caiam e, durante o dia faça calor”, destaca.

Para evitar problemas de saúde, a orientação é beber bastante água e se possível umidificar os ambientes. “Daqui para frente estará cada vez mais seco, até porque o inverno começa nesta segunda-feira (21/6)", lembrou.