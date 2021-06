Buscas por Lázaro chegam ao 13º dia; Caçador ajuda a polícia

SS Samara Schwingel; Darcianne Diogo

As buscas por Lázaro e os bloqueios na estrada na região de Cocalzinho continuam nesta segunda - (crédito: Carlos Vieira / CB / DA Press)

As buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, entram no 13º dia consecutivo. Na manhã desta segunda-feira (21/6), por volta das 9h, agentes saíram em viaturas para rondar a região da cidade e da mata ao redor em busca do acusado de matar a família Vidal, no Incra 9, em 9 de junho. Um caçador da região de Girassol (GO), conhecido como Babaçu, juntou-se às buscas pelo foragido.

Além disso, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, acompanha as buscas e está com as equipes móveis. Atualmente, as forças de segurança seguem concentradas no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. Apesar de ter aparecido no local, o secretário não passou atualizações sobre o caso.

Além da ronda, o bloqueio na BR-070 segue operando e fiscalizando os carros que passam pela região. Porém, até o momento, nenhuma ocorrência ou sinal do foragido.

No domingo (20/6), um morador da região relatou aos agentes que teve a casa invadida e encontrou tudo revirado.