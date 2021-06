Policiais continuam busca por autor de feminicídio em Sobradinho

NS Nélio Sousa

Thaís da SIlva Campos foi morta a tiros pelo ex-marido - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

As buscas por Osmar de Sousa Silva, autor de um feminicídio em Sobradinho, continuam sendo feitas pela Polícia Militar do Distrito Federal, nesta segunda-feira (21/6). Segundo a 13ª Delegacia de Polícia, os policiais estão realizando ações em diversos pontos no DF. O corpo de Thaís da Silva Campos, 27 anos, segue no IML, familiares da vítima não haviam feito agendamento de velório e enterro até as 12h da manhã desta segunda (21/6).

No último domingo (20/6), Osmar de Sousa matou a tiros a jovem cirurgiã-dentista Thaís da Silva, em Sobradinho, segundo investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O autor era ex-companheiro da vítima, mas os dois estavam separados há cinco anos. O casal tem uma filha de 2 anos.

De acordo com o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, o suspeito fugiu minutos depois do crime com um Honda Civic branco, após os cinco disparos de uma pistola calibre 380 contra a vítima.

Ao Correio, a 13ª DP de Sobradinho, informou que equipes de policiais seguem em busca do suspeito. A operação ocorre em diversas regiões do Distrito Federal pelas quais Osmar possa ter passado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou as buscas em bairros de Planaltina na madrugada desta segunda (21/6).