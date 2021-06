Covid-19: Vacinação de grávidas e puérperas começa nesta quinta (24/6)

CB Correio Braziliense

Remanejamento de doses permitiu ampliação da campanha -

As mulheres grávidas e puérperas (que deram à luz há 45 dias) começam a ser vacinadas contra a covid-19 a partir desta quinta-feira (25/6). O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) pelas redes sociais.

Segundo o chefe do executivo, 2,4 mil doses de imunizantes que não foram aplicadas na semana passada foram remanejadas pela secretaria de Saúde e serão destinadas à vacinação deste público. Até então, apenas as gestantes e puérperas com comorbidades estavam sendo vacinadas.

Para receber as doses, as mulheres devem se cadastrar no site vacina.saude.df.gov.br a partir das 15h desta segunda-feira (21/6).