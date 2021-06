Covid-19: Saiba quem pode vacinar no DF nesta quinta (17/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde disponibilizou vagas de agendamento de vacina contra a covid-19 para pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e rodoviários através do site vacina.saude.df.gov.br. A população que já estava agendada e faz parte dos grupos prioritários também pode se vacinar hoje (17/6). Atualmente, a campanha de vacinação no DF atende os seguintes grupos:

Pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos e grávidas e puérperas com comorbidades: conforme as doenças previstas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO);

Rodoviários: prioridade para os motoristas e cobradores do transporte urbano do DF seguindo os dados dos trabalhadores previamente pelo sindicato dos rodoviários;

Profissionais da Saúde das redes pública e privada: registrados nos conselhos de classe, ou que estão na linha de frente no combate à pandemia, e que estejam cadastrados no sistema da Secretaria de Saúde;

Profissionais da Educação: a primeira fase contempla trabalhadores que atuam em creches públicas e privadas;

Profissionais das forças de segurança pública: polícias Militar, Civil e Federal, Detran, Corpo de Bombeiros e forças que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF;

Trabalhadores do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Forças Armadas e Assistência Social;

Pessoas entre 50 e 59 anos sem comorbidades;

Pessoas com 60 anos ou mais residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs);

Pessoas com deficiência e pessoas em internação domiciliar;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua.

Segundo a pasta, as vagas da vacinação para quem tem entre 50 e 59 anos já foram preenchidas, mas novas vagas serão abertas em breve. Para mais informações, acesse o site da Secretaria de Saúde. Confira o quadro com informações sobre os grupos prioritários:

Grupos prioritários da campanha de vacinação contra a covid-19 no DF. (foto: Reprodução/ SESDF)

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 no DF começou no dia 19 de janeiro. Até o momento, a capital já recebeu 1.402.070 doses de imunizantes sendo elas: CoronaVac (43,72%), AstraZeneca (50,77%) e Pfizer/BioNTech (5,51%). De acordo com a Secretaria de Saúde, 10% das doses, considerando o estoque atual existente na rede, são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Desde o início da campanha de vacinação até esta quarta-feira (16/6), a pasta contabilizou 826.853 de pessoas vacinadas com primeira dose da vacina e 327.822 com a segunda dose. Desse total, 20.560 de D1 foram aplicadas nesta quarta e outras 211 de D2.