Comerciantes da Galeria dos Estados recebem termo de permissão

Esta é a primeira semana em que os comerciantes têm em mãos as permissões legais de seus estabelecimentos. A entrega do termo de permissão dos estabelecimentos da Galeria dos Estados foi realizada por Ilka Teodora, administradora Regional do Plano Piloto, durante uma reunião.

Durante a entrega, a administradora parabenizou a todos os envolvidos, “Um momento super importante, que finaliza o processo de reforma das lojas, e de um trabalho árduo e difícil feito a muitas mãos [...] O apoio mútuo foi fundamental nesse espaço/território tão simbólico para a cidade, a Galeria dos Estados, que recebe grande fluxo diário de pessoas”, celebrou Ilka. Ela agradeceu ainda o apoio e a participação da Secretaria Executiva das Cidades, o serviço de gestão dos mobiliários urbanos da Região Administrativa do Plano Piloto, feita por Jaqueline Perez Orsi Bougleux, Diretora da Diretoria de Desenvolvimento, Ordenamento Territorial (DIDOT) da Administração Regional do Plano Piloto.

Estavam presentes durante a cerimônia permissionários e representantes dos órgãos públicos envolvidos. O ato finalizou o processo de reforma dos comerciantes locais e comemorou a união para conciliar as necessidades técnicas com o público de acordo com as leis.

A Administração Regional recebeu orquídeas dos comerciantes em agradecimento ao esforço do grupo. Haverá um processo de licitação para os comerciantes interessados em ocupar os estabelecimentos do local que ainda se encontram vazios.