RM Rafaela Martins

Inmet alerta sobre a baixa umidade: dias secos e frios serão predominantes no Distrito Federal. - (crédito: Ed Alves)

Nesta terça (22/6), o céu amanheceu ensolarado no Distrito Federal e deve permanecer assim o dia todo. Mas não se engane, a umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 25%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais.

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho.

Segundo a meteorologista Naiane Araújo, o DF permanecerá sem chuvas e com tempo seco predominante. “O estado é de atenção para essa baixa umidade. Precisamos tomar aqueles cuidados que sempre alertamos. Além disso, podem começar as queimadas. Como o solo e a vegetação estão bem secos, o fogo consegue se alastrar rapidamente. Com a umidade baixa então, é preocupante”, contou.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima desta madrugada chegou a 10°C na região de águas emendadas e na área central os termômetros marcaram 12°C. A previsão para a tarde é que o tempo esquente, mas continue sem nuvens e com poucos ventos. A temperatura pode variar entre 27°C e 29°C.