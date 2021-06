Agências do trabalhador do DF anunciam 339 vagas de emprego nesta terça

CB Correio Braziliense

Nesta terça (22/6), há vagas para mais de 10 profissões, incluindo a de vaqueiro -

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta terça-feira (22/6), cerca de 339 vagas de empregos que exigem escolaridades de nível médio, fundamental e superior. Empregado doméstico e garçom são os destaques da vez. As duas profissões somam 65 vagas, com salários variando entre R$ 70 ao dia e R$ 1.373,33 mensais.

As 32 oportunidades voltadas a garçom exigem experiência e nível médio de escolaridade. Para empregado doméstico, é exigido apenas o ensino fundamental. Além dos salários, cada empresa oferece ou não outros tipos de benefícios ao trabalhador.



A profissão de vaqueiro também é uma das procuras da vez. Para o ofício, o salário é de R$ 1,7 mil, mais benefícios. Para concorrer à vaga, o trabalhador não precisa ter experiência e basta ter ensino fundamental.



Outras profissões

São oferecidas também outras oportunidades para 11 profissões. Entre estas, há vagas para atendente balconista (23), soldador (22) , serralheiro (21), eletricista (20), leiturista (20), repositor de mercadorias (20), vendedor (11), açougueiro (12), cozinheiro (10), cumim (10) e estoquista (10). Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais outros benefícios.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, a Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.