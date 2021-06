Brasil recebe 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen nesta terça-feira

TM Thays Martins

Depois de um atraso de uma semana, as primeiras doses da vacina da Janssen contra a covid-19 devem chegar ao Brasil nesta terça-feira (22/6). A primeira remessa, de 1,5 milhão de doses, está prevista para chegar ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 9h. Elas serão recebidas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A primeira previsão era de receber 3 milhões de doses até 15 de junho. As entregas foram canceladas pela fabricante, segundo o Ministério da Saúde. O contrato prevê a entrega de 38 milhões de doses até o fim do ano.

O imunizante, que é de dose única, se juntará às vacinas da AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac que já estão sendo aplicadas na população. A vacina da Janssen foi aprovada para uso emergencial no Brasil, pela Anvisa, em março. No mesmo mês, ela também foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial.

As vacinas irão chegar perto do fim da data de validade. Nesta segunda-feira (14/6), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a prorrogação da validade do imunizante para quatro meses e meio. A mesma decisão também foi tomada pela FDA (órgão de controle norte-americano). Dessa forma, o primeiro lote poderá ser aplicado até 8 de agosto.

Os dados apresentados pela fabricante mostram que ela tem 66,9% de eficácia para casos leves e moderados, e 76,7% contra casos graves, após 14 dias da aplicação. A eficácia da vacina chegou a 72% em testes nos Estados Unidos e 68% nos testes feitos no Brasil.

No DF

A previsão do Governo do Distrito Federal (GDF) é utilizar as doses da Janssen para imunização dos profissionais de educação da rede pública.