Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (22/6), os policiais que buscam por Lázaro Barbosa, 32 anos, encontraram um carro abandonado e incendiado próximo à Gruta dos Ecos, na saída do distrito de Girassol, sentido Cocalzinho de Goiás (GO).



Equipes da força-tarefa fazem buscas no local e investigam se há algum vestígio de que o veículo tenha sido usado pelo suspeito de ter matado quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de junho.

As buscas por Lázaro completam 14 dias. Além de ser apontado como o autor da chacina de Ceilândia, durante a fuga na região de Cocalzinho, o homem baleou ao menos quatro pessoas, sendo um policial militar de Goiás, invadiu chácaras e fez famílias reféns.



