Polícia procura por dono de carro queimado hoje, em Girassol

SS Samara Schwingel

Veículo foi avistado por uma equipe da PMGO, que isolou a área e chamou a perícia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Pres)

Os investigadores envolvidos na operação para capturar Lázaro Barbosa, 32 anos, trabalham para descobrir em nome de quem está registrado o carro incendiado na manhã desta terça-feira (22/6), no distrito de Girassol, em Cocalzinho (GO).



O veículo foi avistado por uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que isolou a área e chamou a perícia. De acordo com os policiais, “aparentemente não há corpo dentro carro”, e existe a possibilidade de ele ter sido usado por Lázaro, na fuga.



Por conta do fogo, não dá para dizer, com certeza, mas parece ser um Classic de cor branca. Quanto à placa, foi tirada, caiu na região ou foi queimada. À distância, é impossível ver as inscrições de números e letras.

A corporação avistou o carro por volta das 8h. Segundo os militares, é impossível afirmar, por enquanto, se houve um acidente ou se o fogo foi proposital ou não. Até as 12h, a perícia não havia chegado para colher vestígios que possam comprovar ou descartar o envolvimento de Lázaro no episódio.









Confira um vídeo do local: