MR Mariane Rodrigues

O homem foi preso em um Clio preto enquanto tentava fugir - (crédito: Imagem cedida ao Correio)

Na madrugada desta terça-feira (22/6), homem suspeito de tentativas de feminicídio e de homicídio Gleycivan Nascimento Silva, 34 anos, foi abordado e preso pela Polícia Militar na DF-003 km 5, em um Clio preto, mesmo carro utilizado no momento do crime. "Ele estava fugindo, acredito que estava querendo deixar o DF", conta a Delegada da Delegacia da Mulher 2 (DEAM 2), Adriana Romana. Segundo a delegacia, o homem negou ter usado qualquer tipo de droga e tem direito ao silêncio.

Por volta das 6h desta segunda-feira (21/6), Jozélia Ribamar Coelho Serra, 34 anos, acompanhada de seu atual namorado, Elson Melo Cardoso, 35, foram deixar os filhos da mulher e de seu ex-companheiro na casa da cuidadora. Na volta, foram surpreendidos na EQNM 01/05, Ceilândia Norte, por Gleycivan, que deu um tiro na perna do homem e dois tiros em Jozélia, um no peito e outro no rosto, deixando-a desacordada.

Eles foram levados para o Hospital Regional da Ceilândia pelo Corpo de Bombeiros do DF. Elson se encontra fora de perigo, mas a ex-companheira do suspeito continua no hospital em estado grave, está sedada e será transferida para o Hospital de Base. Ela passará por outra cirurgia. As informações são da delegada da DEAM 2, Karen Langkammer.