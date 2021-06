Polícia recolhe tecido e serrote próximo ao local de buscas por Lázaro

DD Darcianne Diogo

Objetos serão analisados pelos peritos da polícia - (crédito: Minervino Junior/ CB/D.A Press)

Peritos da Polícia Civil do estado de Goiás (PCO) recolheram, na tarde desta terça-feira (22/6), um lençol de cor clara sujo de terra, a princípio sem marcas de sangue aparente, e um serrote de cerca de um metro de comprimento em local perto de onde as buscas por Lázaro Barbosa de Sousa estão concentradas.

Ele é acusado de assassinar a família Vidal, em 9 de junho, no Incra 9, em Ceilândia Norte, e é procurado por forças de segurança federais, do DF e de Goiás, há 14 dias.

Os objetos estavam próximos um do outro e foram encontrados em uma área de mata próxima a uma residência na expansão de Águas Lindas, a 4km da cidade. A casa também é localizada perto do distrito de Girassol (GO).

O lençol e o serrote estavam em sacos plásticos transparentes. Os agentes não informaram se os objetos foram encontrados após denúncia nem se há ligação com Lázaro.