Ibaneis autoriza isenção de IPVA para veículos de autoescolas no DF

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press - 11/11/14 )

Nesta terça -feira (22/6), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) sancionou a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos proprietários de veículos de autoescolas, desde que emplacados e licenciados na capital. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF).

Para ter acesso ao benefício, os automóveis devem estar registrados no Cadastro de Veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na categoria aprendizagem, e ter registro de credenciamento no Detran-DF como Centro de Formação de Condutores (autoescola).



Auxílio

Ibaneis também sancionou, nesta terça-feira (22/6), o pagamento de auxílio financeiro de R$ 600 para proprietários de ônibus, micro-ônibus ou outros veículos destinados ao transporte de turismo no Distrito Federal.