Terracap lança segundo edital de venda direta de Arniqueira

CB Correio Braziliense

Para quem optar pelo pagamento à vista, a Terracap dará 25% de desconto - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (23/6), a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou o novo Chamamento de Venda Direta, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Moradores do Setor Habitacional Arniqueira poderão regularizar seus imóveis.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor da venda do imóvel. As instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária, sendo assim, quem escolhe tomar o recurso em uma dessas instituições pagará o prazo para o banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Os moradores também podem optar por parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap. O prazo máximo de pagamento será de 20 anos.

“É importante, contudo, que o morador fique atento: caso não opte por fazer a adesão a esse edital, estará abrindo mão do benefício de 25% de desconto à vista, conforme prevê a resolução da Terracap”, explica o diretor de Comercialização da Terracap, Júlio César Reis.

O valor final da venda dos terrenos deve variar entre R$ 32,5 mil a R$ 2,4 mil, dependendo da infraestrutura implantada pelos moradores.

Como funciona?

Para que a Terracap identifique os ocupantes dos lotes, é preciso que os moradores façam o cadastramento prévio no site da empresa ou pelo aplicativo. Para dar continuidade à aquisição do imóvel, as famílias terão até o dia 22 de julho para entregar a proposta de compra do imóvel e a documentação exigida no edital. Para se cadastrar no programa, é preciso que o morador declare que o imóvel foi construído e ocupado até 22 de dezembro de 2016.

Para realizar os procedimentos exigidos pela Terracap, o morador pode optar em ir presencialmente no edifício-sede da Terracap, atrás do Palácio do Buriti, o atendimento será das 7h às 19h, ou podem acessar o site da Terracap, das 8h às 12h e à tarde das 13h às 17h, para realizar o cadastro e encaminhar a documentação exigida.

Sucesso do primeiro edital

O primeiro edital do Chamamento de Venda Direta contemplou 300 imóveis da URB 005. Cerca de 268 moradores entregaram uma proposta de compra junto à Terracap. Desse total 100 quitaram à vista, fazendo jus aos 25% de desconto. O restante optou por fazer o financiamento em instituições financeiras e pagará a prazo para o banco. Quem optou financiar junto à Terracap terá o prazo de até 240 meses.

*Com informações da Terracap