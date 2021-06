Arniqueira: beneficiários do Venda Direta têm sete dias para entregar proposta de compra

DS Danielle Souza*

(crédito: Andre Borges/Agencia BrasIlia)

Em maio deste ano, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) iniciou a regularização fundiária do Setor Habitacional Arniqueira. A Região Administrativa possuía aproximadamente 8 mil

lotes irregulares. O primeiro edital de chamamento de Venda Direta publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) contemplou 300 imóveis localizados na URB 005, os antigos conjuntos 5 e 6 da região.

Os moradores de Arniqueira, que foram contemplados, têm até 18 de junho para apresentar a proposta de compra do terreno e a documentação exigida em edital junto à Terracap. O edital está disponível para download no site da agência.

Para evitar aglomerações em razão da pandemia da covid-19, há três meios de realizar este procedimento. Presencialmente, no edifício-sede da Terracap, localizado no Bloco “F”, Setor de Áreas Municipais

(SAM) – atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h; na Administração de Arniqueira, no endereço SHA conjunto 04 AE 01, de 8h às 12 e de 13h às 17h; ou de maneira remota, pelo site da Terracap.

A Terracap irá investir R$ 160 milhões em infraestrutura na Região Administrativa, resolvendo problemas antigos que comprometem a comodidade dos moradores de Arniqueira.