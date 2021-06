CB Correio Braziliense

Céu deve permanecer claro e sem nuvens nesta quinta-feira (24/6) -

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 11ºC em Planaltina na manhã desta quinta-feira (24/6). O céu amanheceu com poucas nuvens e deve permanecer assim no decorrer do dia. A temperatura mínima é de 14º C e a máxima é de 28º C. A umidade relativa do ar pode variar entre 90% e 30%.

Segundo a meteorologista do Inmet, Naiane Araújo, a manhã pelo DF permanecerá úmida, porém, pela tarde as temperaturas devem aumentar, resultando em um clima mais seco.

“As pessoas podem sentir, pela manhã, aquela sensação de que está fazendo mais frio do que o previsto. À tarde, entre 15h às 16h, as temperaturas devem ficar entre 26º C a 28º.", relatou a meteorologista Naiane Araújo